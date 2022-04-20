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«Укрзалізниця» від початку війни евакуювала за кордон пів мільйона людей

В УЗ додали, що, крім Польщі, українці виїжджали до Словаччини, Угорщини і Чехії

«Укрзалізниця» від початку війни евакуювала за кордон пів мільйона людей, найбільше пасажирів виїхали до Польщі, повідомила УЗ у своєму телеграм-каналі.

Компанія також заявила, що вже фіксує збільшення попиту на зворотні рейси.

«Так, з 1 по 9 квітня до України з Польщі залізницею повернулося поїздами чотири тисячі людей, тоді як з 10 по 18 квітня на 50% більше – шість тисяч пасажирів. У той же час у зазначені періоди у зворотному напрямку прямувало по 10 тисяч пасажирів», – йдеться в повідомленні.

В УЗ додали, що, крім Польщі, українці виїжджали до Словаччини, Угорщини і Чехії.

«Наразі «Укрзалізниця» пропонує рейси до Перемишля, Варшави, Хелма, Будапешта, Захоні та Кошице, Відня та Ісакчі», – повідомили у компанії.

Після завершення бойових дій «Укрзалізниця» обіцяє організувати маршрути для повернення українців додому.

Раніше Державна прикордонна служба подовжила можливість перетину кордону за внутрішнім паспортом громадянина України.

В УЗ нагадали, що більшість залізничних адміністрацій країн ЄС запровадила для українців безкоштовний проїзд своїми поїздами. Це стосується дітей віком до 18 років, жінок, чоловіків віком від 60 років та чоловіків від 18 до 60 років з інвалідністю.

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