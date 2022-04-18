Можливість перетину кордону за внутрішніми українськими паспортами продовжено – ДПСУ

Громадянам України, які хочуть перетнути державний кордон, продовжено можливість зробити це за внутрішнім паспортом, повідомили у Держприкордонслужбі.

«Можливість перетинання кордону громадянами України за внутрішніми паспортами продовжено. Таке рішення прийнято з огляду на ситуацію, що складається на території України під час воєнного стану, коли громадяни України не можуть швидко і вчасно оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон (закордонний паспорт)», – йдеться в повідомленні ДПСУ у фейсбуці.

У Держприкордонслужбі наголосили, що це рішення поширюється на всіх громадян, незалежно від областей, з яких вони прямують.

У відомстві нагадали, що виїзд за межі України дітей, які не досягли 16-річного віку, здійснюється за наявності паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини (за відсутності паспорта громадянина України).

«В окремих випадках під час перебування за кордоном може виникнути гостра необхідність наявності закордонного паспорта, що визначено законодавствами країн, де наші краяни планують перебувати, або під час поїздок між різними країнами. Тому радимо громадянам України враховувати різні ситуації та за можливості оформити собі закордонний паспорт ще до перетину кордону», – йдеться в повідомленні.

Напередодні стало відомо, що українські прикордонники перестали випускати за межі держави громадян України, які не мають закордонного паспорта. Повідомлялося, що можуть бути винятки для людей із регіонів, де тривають бойові дії. У відомстві пояснювали це необхідністю «дотримуватися визначеного порядку», оскільки наразі «авральної ситуації» з пропуском тисяч людей, які «штурмували» кордон у перші дні російського вторгнення, немає.

У ніч на 18 квітня «Укрзалізниця» повідомила, що «вже зафіксовані випадки висадки пасажирів на кордоні». «Вважаємо це неприпустимим без прозорого інформування пасажирів і перевізника заздалегідь», – ідеться в повідомленні. «Укрзалізниця» вказала, що не отримувала від ДПСУ попереджень про зміни у правилах перетину кордону громадянами України.