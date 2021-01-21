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21 січня 2021, Київ 11:10
Новини | Суспільство

Торік на залізничних переїздах і коліях загинули 8 людей, понад 30 постраждали – УЗ

У 2020 році на залізничних переїздах і коліях поза переїздами сталося 59 дорожньо-транспортних пригод – 50 випадків ДТП на залізничних переїздах і 9 – на коліях поза переїздами з людськими жертвами, повідомила у четвер пресслужба «Укрзалізниці».

«Ці аварії забрали життя 8 людей, ще 31 особу було травмовано. У порівнянні з 2019 роком кількість загиблих зменшилася на 7 осіб, водночас травмувалося на 6 осіб більше... ДТП на перехрестях колій із автошляхами стаються з вини водіїв автотранспорту, які порушують правила дорожнього руху», – йдеться в повідомленні.

Залізничники просять громадян бути обачними і обережними на об’єктах залізниці, пам’ятати про правила безпеки на залізничному транспорті та неухильно їх дотримуватися.

Раніше УЗ повідомила про ремонт торік понад 1,3 тисячі кілометрів колій.

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