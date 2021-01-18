«Укрзалізниця» планує встановити камери спостереження в приміських потягах

«Укрзалізниця» планує оновити приміські електропотяги – відповідний коментар голови компанії Володимира Жмака каналу «Україна 24» пресслужба поширила 18 січня.

«Якщо ми говоримо про електропоїзди, то зараз ми вже займаємось їх модернізацією, яка включає в себе установку камер спостереження, котрі дозволять машиністу контролювати ситуацію у вагонах електропоїзда», – сказав Жмак.

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Він додав, що в кабінах машиністів планують встановити «червону кнопку», щоб машиніст міг викликати правоохоронців на наступну станцію в разі потреби.

За словами Жмака, він ставить за мету підвищити комфортність потягів, щоб зробити його більш привабливим, ніж пасажирський автотранспорт.

25 серпня міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що «Укрзалізниця» в тестовому режимі повертає воєнізовану охорону в пасажирські поїзди.