«Укрзалізниця» планує встановити камери спостереження в приміських потягах

«Укрзалізниця» планує оновити приміські електропотяги – відповідний коментар голови компанії Володимира Жмака каналу «Україна 24» пресслужба поширила 18 січня.
«Якщо ми говоримо про електропоїзди, то зараз ми вже займаємось їх модернізацією, яка включає в себе установку камер спостереження, котрі дозволять машиністу контролювати ситуацію у вагонах електропоїзда», – сказав Жмак.
Читайте також: Укрзалізниця планує відновити сполучення у напрямку Криму – голова правління
Він додав, що в кабінах машиністів планують встановити «червону кнопку», щоб машиніст міг викликати правоохоронців на наступну станцію в разі потреби.
За словами Жмака, він ставить за мету підвищити комфортність потягів, щоб зробити його більш привабливим, ніж пасажирський автотранспорт.
25 серпня міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що «Укрзалізниця» в тестовому режимі повертає воєнізовану охорону в пасажирські поїзди.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ