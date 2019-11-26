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26 листопада 2019, Київ 16:54
Новини | Події

Центральний залізничний вокзал у Києві евакуювали, поїзди курсують за графіком

З початку року поліція відкрила понад 460 кримінальних проваджень через неправдиві повідомлення про мінування у Києві

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В «Укрзалізниці» повідомили про тимчасове обмеження роботи Центрального залізничного вокзалу в Києві.

«Сьогодні близько 16 години надійшло анонімне повідомлення про начебто замінування вокзалу. Всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано. Об’єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці», – йдеться в повідомленні.

За даними перевізника, поїзди курсують за графіком. Пасажири проходять до поїздів через прилеглі до центральної будівлі переходи.

У поліції Києва раніше повідомили, що з початку поточного року відкрили понад 460 кримінальних проваджень через неправдиві повідомлення про мінування.

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