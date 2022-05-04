Поїзди затримуються, ремонтні роботи тривають – УЗ про наслідки вчорашніх обстрілів 

Станом на ранок 4 травня тривають відновлювальні роботи на залізниці через пошкодження інфраструктури внаслідок учорашніх ракетних обстрілів військ РФ, повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

У відомстві заявили, що всі поїзди їздять, а із часом затримки можна ознайомитися ТУТ.

Ввечері 3 травня російські військові завдали ракетних ударів по шести станціях «Укрзалізниці». Повідомлялося, що серед залізничників та пасажирів постраждалих немає, але пошкоджено залізничну інфраструктуру, через що затримуються в дорозі поїзди.

За даними Генштабу ЗСУ, задля руйнування транспортної інфраструктури України війська РФ вчора завдали ракетних ударів по об’єктах на території Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Вінницької, Київської, Закарпатської, Одеської та Донецької областей.