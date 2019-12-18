Уряд зробив крок до посилення відповідальності за псевдомінування залізниці – УЗ

Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт, який передбачає посилення відповідальності за неправдиві повідомлення про небезпеку на критично важливих об’єктах інфраструктури, зокрема на залізниці, повідомили в «Укрзалізниці».

«Важливий крок до посилення відповідальності за так зване псевдомінування на залізниці. Сьогодні уряд України схвалив законопроект, за яким ці дії по відношенню до критично важливих об’єктів інфраструктури, а залізниця є таким об’єктом, каратимуться позбавленням волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що законопроєкт ще має схвалити парламент.

За повідомленням УЗ, за 10 місяців 2019 року надійшло 142 неправдиві повідомлення про встановлення вибухових пристроїв на залізничних об’єктах, що майже вп’ятеро більше, ніж за аналогічний період минулого року.

За даними Генеральної прокуратури України, у період із січня 2014 року до жовтня 2019-го українські правоохоронці зареєстрували 5 765 кримінальних проваджень через неправдиві повідомлення про загрозу безпеці громадян. За цей час правоохоронці виявили 589 людей, які повідомляли неправдиву інформацію про загрозу безпеці громадян. Загалом до судів направили 701 провадження.

Стаття 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) передбачає позбавлення волі на строк від двох до шести років. Якщо злочин спричинив тяжкі наслідки або вчинений повторно, мова йтиме про позбавлення волі на 4-8 років.