Суди назвали кількість засуджених через неправдиві повідомлення про загрозу безпеці громадян

367 людей засуджені через неправдиві повідомлення про загрозу безпеці громадян у 2014-2018 роках, повідомила Державна судова адміністрації України. Вироки стосовно всіх цих людей набрали законної сили.

У 2014 році кількість засуджених становила 66, у 2015 – 73, у 2016 – 74, у 2017 – 66, у 2018 – 88.

За даними Генеральної прокуратури України, у період із січня 2014 року до жовтня 2019-го українські правоохоронці зареєстрували 5 765 кримінальних проваджень через неправдиві повідомлення про загрозу безпеці громадян. За цей час правоохоронці виявили 589 людей, які повідомляли неправдиву інформацію про загрозу безпеці громадян. Загалом до судів направили 701 провадження.

Стаття 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) передбачає позбавлення волі на строк від двох до шести років. Якщо злочин спричинив тяжкі наслідки або вчинений повторно, мова йтиме про позбавлення волі на 4-8 років.