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18 листопада 2019, Київ 23:05
Новини | Події

Поліція перевіряє повідомлення про «замінування» усіх лікарень, дитсадків та житлових будинків Харкова

За адресами працюють слідчо-оперативні групи та вибухотехніки

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Правоохоронці отримали повідомлення про вибухівку у закладах та житлових будинках Харкова – про це 18 листопада повідомила пресслужба поліції міста.

«Повідомлення про закладення вибухівки в усіх лікарнях міста, торговельних центрах, готелях, дитячих садках та житлових будинках надійшло на електронну пошту поліції 18 листопада», – йдеться в заяві.

Згідно з повідомленням, за адресами працюють слідчо-оперативні групи та вибухотехніки.

14 листопада Дніпровський районний суд Києва засудив до шести років позбавлення волі чоловіка за неправдиві повідомлення про підготовку вибуху в столичному метрополітені.

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