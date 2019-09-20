В Києві «замінували» понад 60 будівель, поліція не знайшла вибухівку – МВС

Столична поліція 20 вересня перевірила повідомлення про мінування 63 об’єктів, повідомило Міністерство внутрішніх справ.

За повідомленням, йшлося про житлові та пологові будинки, дитячі садочки, торгові центри, посольство і мости.

«Поліція Києва вранці знову отримала повідомлення про масове замінування 20 житлових будинків, 8 пологових будинків, 11 дитячих садочків, 22 торгових центрів, посольства і мостів. Щойно перевірки завершилися: нічого небезпечного», – повідомило МВС увечері.

Печерське управління поліції Києва відкрили справу про завідомо неправдиве повідомлення про мінування. Ця стаття передбачає до шести років позбавлення волі.

19 вересня поліція також отримувала повідомлення про мінування кількох десятків об’єктів.

18 вересня Національна поліція України повідомила, що невідомий заблокував рух на мосту Метро в Києві, зробив кілька пострілів і погрожував підірвати його і державні установи.

Через кілька годин у результаті спецоперації силовиків озброєного на мосту затримали. За даними поліції, ніхто не постраждав.