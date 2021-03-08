«Укрзалізниця» виконає спеціальні рейси з та до Закарпаття

«Укрзалізниця» повідомила, що виконає спеціальні рейси для безпечного вивезення тих пасажирів, яким критично важливо виїхати з карантинної зони на Закарпатті, повідомила у понеділок пресслужба УЗ.

Повідомляється, що рішення ухвалене за поданням Закарпатської ОДА та за погодженням із Міністерством охорони здоров’я та Міністерством інфраструктури.

Про які саме поїзди і в який час йдеться, можна переглянути за посиланням.

«Пасажири, які вже мають придбані проїзні документи на вказані рейси до їхнього перепризначення як спеціальних, зможуть скористатися своїми квитками без необхідності обміну. Для решти пасажирів продаж квитків вже відкритий. «Укрзалізниця» вдячна обом міністерствам та Закарпатській облдержадміністрації за розуміння ситуації, що склалася та надану можливість безпечно вивезти людей із регіону, який опинився у карантині», – йдеться в повідомленні.

Напередодні «Укрзалізниця» повідомила, що з 8 березня припиняє продаж квитків на поїзди до Закарпаття, оскільки регіон потрапив до «червоної» карантинної зони.