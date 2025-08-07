Cибіга заявив про тестовий запуск прямого залізничного сполучення між Києвом та Бухарестом

У тестовому режимі у четвер запускається пряме залізничне сполучення між Києвом та Бухарестом, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

«Два спеціальні вагони вирушають сьогодні до румунської столиці через Кишинів, а завтра повертаються до Києва», – сказав він під час брифінгу разом з главою МЗС Румунії Оаною-Сільвією Цою.



Сибіга також подякував румунській стороні за швидкі темпи будівництва нового моста через річку Тиса, що дозволить невдовзі відкрити новий пункт пропуску на українсько-румунському кордоні «Біла Церква – Сіґету Мармацієй».

«Усі ці проєкти мають працювати на благо громадян наших країн, у тому числі української громади в Румунії та румунської громади в Україні, які є мостами добросусідства між нашими державами», – додав міністр.

На даний момент між Україною та Румунією немає прямого залізничного сполучення, але є можливість доїхати з пересадками.







