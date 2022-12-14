Залужний – командувачу ЗС США в Європі: «Сили оборони України готуються до різних сценаріїв»

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний поспілкувався із командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі. Про це він повідомив увечері 14 грудня.

«Обмінялися оцінками стратегічної обстановки з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі. Обговорили наші потреби в озброєнні та техніці. Докладаючи всіх зусиль для стабілізації ситуації на сході, Сили оборони України готуються до різних сценаріїв розвитку подій в найближчі місяці», – повідомив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ перебуває на постійному контакті з командувачами військ у США та Європі.

Крістофер Каволі, з яким Залужний мав розмову сьогодні, влітку вступив на посаду верховного головнокомандувача Об’єднаних сил НАТО в Європі.