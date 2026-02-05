За спробу замаху на Трампа довічний вирок отримав Раян Рут

Суд у США засудив 59-річного Раяна Рута до довічного ув’язнення та семи років ув’язнення додатково за спробу замаху в 2024 році на Дональда Трампа в гольф-клубі у Вест-Палм-Біч, штат Флорида.

Рута визнали винним за п’ятьма федеральними кримінальними звинуваченнями, включно зі спробою замаху на кандидата в президенти США, нападом на федерального службовця та в численних правопорушеннях, пов’язаних із володінням вогнепальною зброєю.

Під час передвиборчої кампанії на Дональда Трампа були здійснені дві спроби замаху.

13 липня на мітингу в Пенсильванії 20-річний Томас Меттью Крукс відкрив вогонь із напівавтоматичної гвинтівки. Крукс убив одного учасника мітингу, а троє людей були поранені. Одна з куль пройшла за міліметри від голови Трампа, пошкодивши йому вухо. Крукс був застрелений на місці.

15 вересня на полі для гольфу у Флориді, де в цей момент грав Трамп, виявили Раяна Рута зі зброєю. Охорона Трампа відкрила по підозрюваному вогонь, він спробував втекти, але його затримали. Рут, за версією обвинувачення, планував застрелити кандидата в президенти із гвинтівки з оптичним прицілом.

За словами прокурорів, Рут кілька тижнів планував убивство Трампа. На суді агент Секретної служби, який допомагав охороняти Трампа на полі для гольфу, дав свідчення, що помітив обвинуваченого ще до того, як Трамп з’явився у його полі зору. Рут направив гвинтівку на агента, який відкрив вогонь. Рут кинув зброю і втік, не зробивши жодного пострілу.