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28 Листопад 2018, Київ 21:21
Новини | Події

Поліція Києва перевіряє інформацію про замінування мережі супермаркетів

Оскільки анонім не вказав, за якою адресою закладена вибухівка, поліцейські перевірятимуть усі магазини цієї мережі

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Поліція Києва перевіряє інформацію про замінування мережі супермаркетів.

«Інформація про вибухівку у магазинах надійшла у Службу безпеки України. До огляду приміщень залучені кілька груп поліцейських, до складу яких входять вибухотехніки та кінолог. Лист із повідомленням про замінування супермаркету надійшов до кол-центру СБУ», – заявили в поліції.

У відомстві зазначили, що оскільки анонім не вказав, за якою адресою закладена вибухівка, поліцейські перевірятимуть усі магазини цієї мережі.

У соціальних мережах заявляють, що мова йде про мережу супермаркетів «Сільпо». Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

В Україні випадки анонімних повідомлень із інформацією про замінування почастішали впродовж останніх років.

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