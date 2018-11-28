Поліція Києва перевіряє інформацію про замінування мережі супермаркетів.

«Інформація про вибухівку у магазинах надійшла у Службу безпеки України. До огляду приміщень залучені кілька груп поліцейських, до складу яких входять вибухотехніки та кінолог. Лист із повідомленням про замінування супермаркету надійшов до кол-центру СБУ», – заявили в поліції.

У відомстві зазначили, що оскільки анонім не вказав, за якою адресою закладена вибухівка, поліцейські перевірятимуть усі магазини цієї мережі.

У соціальних мережах заявляють, що мова йде про мережу супермаркетів «Сільпо». Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

В Україні випадки анонімних повідомлень із інформацією про замінування почастішали впродовж останніх років.