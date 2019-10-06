Синоптики попередили – в найближчі три ночі в Україні будуть заморозки

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій з посиланням на синоптиків повідомили, що в найближчі три ночі в кількох регіонах України будуть заморозки в повітрі 0-5 градусів.

«Вночі 7-9 жовтня у північних, західних та центральних областях сильні заморозки у повітрі 0-5 (II рівень небезпечності, помаранчевий), 7 жовтня у південних та східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5 (І рівень небезпечності, жовтий)», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними ДСНС, 7-9 жовтня в Черкаській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та в Криму утримається надзвичайна пожежна небезпека.

За даними Укргідрометцентру, 7 жовтня в Україні без істотних опадів, лише вранці та вдень у південній частині дощ. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6 тепла, вдень 6-11 тепла, у південних, східних областях та на Закарпатті 9-14 тепла. В Карпатах дощ та мокрий сніг, вдень 1-3 тепла.