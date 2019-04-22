Синоптики попереджають про заморозки в Україні

23 квітня у більшості областей України будуть заморозки на поверхні ґрунту 0-3° (I рівень небезпечності, жовтий), повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій із посиланням на Укргідрометцентр.

За повідомленням, вночі 22 квітня на Лівобережжі – сильні заморозки в повітрі 0-3° (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

Водночас, застерігають у ДСНС, у зв’язку з відлигою 22 квітня на високогір’ї Івано-Франківської і східної частини Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рiвень).

За прогнозом Українського гідрометцентру, попри заморозки, загалом по Україні вдень 22 квітня зберігатиметься суха погода, повітря прогріється до 13-18 градусів.