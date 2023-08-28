Російські навчання «Запад-2023» можуть не відбутися через брак вояків і техніки – британська розвідка

Росія, найімовірніше, скасувала навчання «Запад-2023», які мали стати кульмінацією року військової підготовки, через брак військових і техніки. Про це йдеться у черговому огляді Міністерства оборони Британії з посиланням на дані розвідки.

Британська сторона звертає увагу, що з 2021 року Росія у західній своїй частині щонайменше раз на два роки проводить ці стратегічні навчання.

«Неефективність російських військових в Україні показала, що спільні стратегічні навчання мали обмежену цінність вишколу та в основному проводилися для видовищності. Росія, ймовірно, скасувала «Запад-2023», тому що у неї в наявності надто мало військових та техніки», – йдеться в огляді.

Британська розвідка не виключає, російське керівництво також чутливе до внутрішньої критики щодо навчань напоказ під час війни.

Навчання «Запад» мали відбутися у вересні 2023 року.