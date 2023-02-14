На митниці затримали автозапчастини із РФ, їх передадуть ЗСУ – ДБР

На Чернівецькій митниці правоохоронці виявили російські автозапчастини, їх передадуть Збройним силам України, повідомляє пресслужба Держбюро розслідувань.

«Товар намагалися завезти до України для продажу. Запчастини до автомобілів ВАЗ російського виробництва намагалися провезти під виглядом товарів із Китаю. Зокрема, правоохоронці виявили 800 коробок із радіаторами, карбюраторами, бензонасосами, патрубками, ковпачками, гайками, ручками до дверей тощо», – йдеться у повідомленні.

Працівниками митниці склали адмінпротокол, перевізникам загрожує штраф у розмірі 100% вартості товарів.

«Весь товар вилучений. Він буде переданий Чернівецькій обласній військовій адміністрації, яка надалі має передати автозапчастини на потреби Збройних сил України», – вказали у ДБР.

Згідно із документацією, вартість затриманого товару складає майже 2,5 млн грн.