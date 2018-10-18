У Запоріжжі відбулася акція з протидії торгівлі людьми

Запоріжжя долучилось до міжнародної акції «Хода за свободу/Walk for Freedom», присвяченої Європейському дню боротьби з торгівлею людьми. В центрі міста на площі Фестивальній відбувся мітинг, учасники якого зачитали маніфест акції, роздавали перехожим інформаційні листівки, а також мовчки пройшлися центром міста, тримаючи в руках інформаційні плакати.

«Мета акції – привернути увагу громадян до такого явища, як торгівля людьми, яка має свій прояв у вигляді жебрацтва, проституції, трудової експлуатації, торгівлі органами. Але на цій акції ми також будемо намагатися довести до наших громадян інформацію щодо алгоритму допомоги, тобто куди можна звернутися, хто може допомогти, що кожен із нас може зробити, щоб у сучасному світі з врахуванням і технологій, і розвитку нашої країни не було таких ганебних явищ і щоб кожен громадянин розумів та знав свої права», – розповіла одна зі співорганізаторів акції, голова правління громадської правозахисної організації «Егіда Запоріжжя» Антоніна Шостак.

В акції взяли участь представники правоохоронних органів, Мінсоцполітики в регіоні та громадські організації – благодійні фонди «Карітас» та «Усмішка дитини», громадські організації «Професіонали», «Українське жіноцтво», «Об’єднання психологів та психоаналітиків «Взаємодія».

Аналогічні акції сьогодні проходять по всіх великих містах України, окрім Києва. Проведення «Ходи за свободу» у столиці заплановано на суботу 20 жовтня.

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Національною поліцією за останні півроку відкрито 188 кримінальних проваджень через торгівлю людьми. За даними Міжнародної організації з міграції, в Україні за 20 років жертвами торгівлі людьми стали майже 15 тисяч осіб.

Європейський день боротьби з торгівлею людьми був започаткований 18 жовтня 2007 року Європейським Парламентом як день консолідації діяльності з підвищення рівня обізнаності щодо феномену торгівлі людьми, особливо жінками та дітьми, небайдужості громадськості до цього явища та візуалізації проблеми на глобальному рівні.