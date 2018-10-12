Торгівля людьми: як Україна протидіє їй

В Україні за 20 років жертвами торгівлі людьми стали майже 15 тисяч осіб, зазначають у Міжнародній організації з міграції. Голова представництва МОМ в Україні доктор Томас Лотар Вайс зазначає, що найменшій жертві було лише 3 роки. При цьому він відзначає значний прогрес України в протидії торгівлі людьми. Хоча директор офісу підтримки демократії та врядування регіонального офісу USAID в Україні та Білорусі Томас Вайт звертає увагу на те, що в Україні дуже мало винних в торгівлі людьми ув’язнюють.

Андрій є одним із постраждалих, які отримали допомогу представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні. Коли йому було п’ять років, власна бабуся забрала його від мами і вивезла за кордон, де його змушували жебракувати і красти з магазинів протягом чотирьох років. Нарешті його бабусю заарештували, і хлопчик повернувся до своєї матері та сестри.

Хлопця, який до цього взагалі не відвідував школу (а йому тоді було вже 9 років), зарахували до першого класу. В нього є собака і двоє щенят. Він ходить у школу, де тепер має друзів.

Цю історію розповів голова представництва МОМ в Україні доктор Томас Лотар Вайс. За його словами, з 2000 року і дотепер в Україні жертвами торгівлі людьми стали майже 15 тисяч осіб. Наймолодшій з них було лише 3 роки, а найстаршій – 83, зазначив він.

Вайс відзначив, що Україна досягла значного прогресу в боротьбі з торгівлею людьми.

Цього року МОМ виявила 582 жертви торгівлі людьми в країні. За даними організації, основною країною призначення для постраждалих є Росія. Туди відправляють людей у 57% випадків.

На окупованій території Донецької та Луганської областей, повідомляє МОМ, від трудової експлуатації постраждало 7 осіб.

При цьому, відзначають в організації, 84% постраждалих мають вищу або технічну освіту. Людей здебільшого вербували через особистий контакт або інтернет.

Середня тривалість експлуатації становила два місяці. Після цього постраждалих відпускали, або вони самі тікали.

Представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко розповідає, що зараз торгівля людьми поділяється на три складові: сексуальна експлуатація, торгове рабство та викрадення людей для того, щоб продати їх на органи.

Від 5 до 9 мільярдів доларів щороку ця злочинна індустрія отримує на стражданнях людей, на порушенні їхніх прав

«Від 5 до 9 мільярдів доларів щороку ця злочинна індустрія отримує на стражданнях людей, на порушенні їхніх прав. Близько двох з половиною мільйонів громадян зі всього світу потрапляють у таку складну ситуацію. Ця тенденція буде збільшуватися. Особливо це пов’язано з подіями на сході України, на тимчасово окупованих територіях Донбасу, в Криму», – каже Луценко.

Вона зазначила, що Україна має труднощі з моніторингом стану торгівлі з людьми на окупованих територіях.

Що робить держава задля протидії торгівлі людьми

За останні 20 років, за словами Луценко, владі вдалося криміналізувати торгівлю людьми та виробити практику виявлення, фіксування цього злочину та методи боротьби з ним.

«Ми створили відповідний координаційний механізм співпраці органів виконавчої влади для боротьби з цим явищем. Сюди залучені і прокуратура України, Національна поліція, Міністерство соціальної політики», – розповіла Луценко.

Останній закон, який вступив у дію кілька днів тому, зазначає вона, дав чітке визначення поняттю «торгівля людьми» та посилив відповідальність за скоєння цього злочину.

При Міністерстві юстиції створені центри безоплатної юридичної допомоги для жертв торгівлі людьми, відзначила Луценко.

Національним координатором заходів у сфері протидії торгівлі людьми в Україні є Міністерство соціальної політики. За перше півріччя цього року державну допомогу там надали 122 особам.

Заступник міністра соціальної політики Наталія Федорович зазначила, що минулого року Україна перемістилася у звіті про торгівлю людьми Державного департаменту США на вищий рівень – у другу групу.

Це означає, що Україна поки ще входить до числа країн, які не повністю відповідають мінімальним стандартам у сфері надання допомоги постраждалим від торгівлі людьми, але докладають значних зусиль, щоб покращити становище.

За словами Федорович, країна має значні успіхи в наданні практичної допомоги жертвам торгівлі людьми.

Україна – єдина країна, яка, застосувавши норми міжнародних документів, міжнародного права, врятувала конкретних людей від ув’язнення, громадян України, які перебували в ув’язненні в Бразилії

«Україна – єдина країна, яка, застосувавши норми міжнародних документів, міжнародного права, врятувала конкретних людей від ув’язнення, громадян України, які перебували в ув’язненні в Бразилії», – каже Федорович.

Вона також розповіла, що державі вдалося врятувати людей і в Таїланді.

Наразі міністерство проводить інформаційні кампанії по всій країні, пояснюючи, що таке торгівля людьми, як не стати її жертвою та куди звертатися, постраждавши від неї.

«Сьогодні українське суспільство знає, що є таке словосполучення, як торгівля людьми», – зазначає заступник міністра.

Федорович каже, що їм вдалося домовитися з колегами з Польщі про міжвідомчу зустріч і створення робочої групи, щоб спільно реагувати на цю проблему.

Попри певний прогрес у протидії торгівлі людьми, вона констатує зростання актуальності дитячого жебракування.

Втричі збільшилася реєстрація, виявлення і вручення підозр, направлення до суду. Ми почали отримувати реальні вироки з позбавленням волі

Перший заступник генерального прокурора Дмитро Старожук відзначив, що за останні кілька років посилився контроль за станом досудового розслідування випадків торгівлі людьми і збільшилася кількість навчань для працівників, які закріплені за цим напрямком.

«Стан реєстрації та розслідування цих злочинів покращився. Зокрема, втричі збільшилася реєстрація, виявлення і вручення підозр, направлення до суду. Ми почали отримувати реальні вироки з позбавленням волі», – розповідає Старожук.

За даними Національної поліції, за останні півроку відкрили 188 кримінальних проваджень через торгівлю людьми.

У минулому році суди засудили тільки 23 особи за ці злочини, і тільки 7 з них сіли в тюрму

Втім, директор офісу підтримки демократії та врядування регіонального офісу USAID в Україні та Білорусі Томас Вайт звертає увагу на те, що в Україні дуже мало винних в торгівлі людьми ув’язнюють.

«Україна відстає в тому, щоб ті, хто займається торгівлею людьми, відповідали за свої злочини. У минулому році суди засудили тільки 23 особи за ці злочини, і тільки 7 із них сіли в тюрму», – наголосив Вайт.