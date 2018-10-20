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20 Жовтень 2018, Київ 23:03
Фотогалереї

Люди з чорними парасолями пройшли мовчки Києвом – фото

Акція #WalkForFreedom із нагоди Європейського дня боротьби з торгівлею людьми вп’яте відбулася в Україні. Декілька сотень активістів зібралися в центрі Києва, щоб привернути увагу до проблем рабства у XXІ столітті. Активісти пройшли мовчазною ходою центральними вулицями міста, тримаючи в руках чорні парасолі, плакати, на їхніх обличчях були пов’язані шарфи з іменами постраждалих від рабства.

За даними Міжнародної організації праці, понад 40 мільйонів людей у 2016 році стали жертвами сучасного рабства.
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