Продані українці: чоловіків більше, на відміну від стереотипів

В Україні збільшується кількість людей, які потрапляють до сучасного рабства, наголошують фахівці. Точної цифри ніхто не назве, бо вона невідома. Втім, за оцінками аналітиків, понад 230 тисяч українців є жертвами торгівлі людьми, зазначають в Міжнародному благодійному фонді «Карітас України». В організації впроваджують проект, який допомагає повернути постраждалих до звичайного життя.

Студенти Київського національного університету імені Тараса Шевченка взяли плакати та вирушили у парк з інформаційним флешмобом.

​Гасла прості: що «люди не товар», а міжнародна торгівля людьми має бути зупинена. Реакція більшості – скептицизм та іронія. Втім, після короткого інформаційного екскурсу перехожі готові сфотографуватись із таким плакатом. Інформаційний флешмоб організатори присвятили Європейському дню боротьби з торгівлею людьми.

За останні два роки в Міжнародному благодійному фонді «Карітас України» допомогли повернутися 196 українцям, що постраждали від торгівлі людьми, до нормального життя.

Більшість з цих українців потрапили до так званого трудового рабства, далі за кількістю сексуальна експлуатація та втягнення в збройний конфлікт.

«На відміну від стереотипів, за 2 роки ми допомогли більше чоловікам, ніж жінкам – 116 чоловіків зі 196 людей», – розповідає директор з мобілізації ресурсів Міжнародного благодійного фонду «Карітас України» Владислав Шелоков.

Згідно з даними фонду, більшість з цих людей експлуатували в самій Україні, включаючи непідконтрольні території (67 осіб), в Росії (62 особи), в Польщі (28 людей), решта – в інших країнах Європи.

«За нашою статистикою ця загроза існує для всіх вікових категорій. Українці прагнуть кращого життя, бажанням заробити грошей і часто засліплюються прагненням жити краще і виважено не ставляться до того, щоб правильно оформити свій виїзд», – пояснює в коментарі Радіо Свобода Владислав Шелоков.

​Військові дії погіршили ситуацію із торгівлею людьми в Україні

Із початком військових дій на Сході Україні загрози щодо потрапляння людей в сучасне рабство зросли, стверджують спеціалісти. Більш уразливі категорії – це внутрішньо переміщені особи та учасники Антитерористичної операції, тобто люди, які зазнали втрат і шукають швидкого і гарного заробітку.

В Києві за цей рік вже надали статус постраждалих від торгівлі людьми 8 особам.

«В 2014 році було лише 2 випадки в Києві, за 9 місяців 2018 року – вже 8 статусів і є ще звернення», – розповіла у коментарі для Радіо Свобода головний спеціаліст служби у справах сім’ї та дітей КМДА Юлія Лоцман.

Знову ж таки, більшість випадків пов’язана із Росією, далі йде Польща і Туреччина.

«В минулому році були і випадки вилучення органів, коли торговці людьми використовували уразливий стан – низьку матеріальну базу родини, певні життєві обставини і спровокували людину продати нирку», – зазначає Юлія Лоцман.

​Як не потрапити в рабство

Як не потрапити в рабство, коли плануєш виїжджати на роботу за кордон:

- Не віддавати свої документи

- Зробити копії своїх документів і зберігати окремо

- Перевіряти ліцензії на працевлаштування і не співпрацювати з приватними особами

- Не погоджуватись на неофіційне працевлаштування

- Не боятися перетелефонувати до компанії-роботодавця, аби пересвідчитися у тому, що фірма дійсно набирає працівників

- Почитати відгуки про компанію-роботодавця

- Підписувати договір, складений зрозумілою для шукача роботи мовою

- Мати номера українських дипломатичних установ за кордоном.

Благодійний фонд «Карітас України» допомагає людям, які вже повернулися (або змогли вирватися, або були звільнені завдяки правоохоронцям та іншим структурам).

«Люди, яким ми допомагали, зараз ефективно працюють в Україні і, сподіваюсь, не згадують про ті часи, коли вони були рабами», – наголошує директор з мобілізації ресурсів Міжнародного благодійного фонду «Карітас України»​ Владислав Шелоков.

В організації надають не лише психосоціальну підтримку, а й гранти на відкриття власної справи в Україні та на перенавчання.

«Взагалі «Карітас України» пропагує, щоби люди залишалися в Україні і за рахунок своєї активної громадянської позиції змінювали країну на краще всередині. Але якщо людина наважилася і вирішила для себе, що вона їде на заробітки за кордон, то краще, щоб ця людина застосувала всі ці превентивні заходи аби не потрапити в сучасне рабство», – зауважує Владислав Шелоков.

Допомогти людині, яка опинилася жертвою торгівлі людьми, мають і державні та місцеві органи.

Зокрема, передбачена виплата матеріальної допомоги у розмірі прожиткового мінімуму для відповідної категорії осіб (діти віком до шести років, діти віком від шести до 18 років, працездатні особи, особи, які втратили працездатність), установленого на момент звернення особи за матеріальною допомогою. А також безкоштовної медичної, психологічної та юридичної допомоги.

Іноземцям мають надати безкоштовного перекладача та можливість перебування в країні без набуття громадянства