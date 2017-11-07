Верховна Рада має намір посилити протидію торгівлі людьми і захист постраждалих.

За схвалення законопроекту № 6243 у першому читанні проголосували 236 народних депутата за мінімально необхідних 226.

Законопроектом уточняється низка норм Кримінального кодексу. Також в документі вказується, що відповідальність за вербування, переміщення, переховування, передачу або одержання людини настає незалежно від наявності згоди цієї людини на експлуатацію, якщо до неї був застосований будь-який із заходів впливу – використанням обману, шахрайства, шантажу, уразливого стану особи, примусу, або шляхом підкупу третьої особи.

Також 232 депутати у першому читанні схвалили законопроект № 6125. Цей документ передбачає приведення у відповідність до міжнародних актів визначення «торгівля людьми». Законопроект, серед іншого, передбачає виплату одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми.

За даними Нацполіції, за дев’ять місяців 2017 року 281 людина постраждала через торгівлю людьми – 156 жінок, 106 чоловіків, 9 неповнолітніх і 10 малолітніх дітей.