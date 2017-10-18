Поліція: в Україні у 2017 році 281 людина постраждала через торгівлю людьми

У Національній поліції заявляють, що в Україні у 2017 році 281 людина постраждала через торгівлю людьми.

Як повідомляє прес-служба поліції, серед постраждалих – 156 жінок, 106 чоловіків, 9 неповнолітніх і 10 малолітніх дітей.

У відомстві зазначають, що впродовж 9 місяців 2017 року правоохоронці виявили 263 кримінальні правопорушення, передбачені статтею 149 (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу, цей показник майже втричі більший ніж за весь 2016 рік.

За даними поліції, досудове розслідування закінчили у 107 кримінальних провадженнях, до направлені три кримінальних провадження стосовно членів організованих злочинних угруповань, які діяли у сфері торгівлі людьми – ці ОЗУ були викриті на території Дніпропетровської, Донецької і Закарпатської областей.

Правоохоронці зауважують, що на даний час все більшого поширення набувають форми торгівлі людьми, які не пов’язані з сексуальною експлуатацією, зокрема – трудова експлуатація (сільськогосподарські роботи, будівництво, примусове жебракування).

18 жовтня відзначається Європейський день боротьби з торгівлею людьми.

За даними Міжнародної організації праці, понад 40 мільйонів людей у 2016 році стали жертвами сучасного рабства. За даними дослідження, проведеного МОП у співпраці з Міжнародною організацією з міграції і фундацією Walk Free Foundation, значну частку – 29 мільйонів, або 71% від загальної кількості людей, що постраждали від рабства, – складають жінки і дівчата.