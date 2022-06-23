Обстріли військ РФ: влада повідомила про пошкодження цивільної інфраструктури біля Запоріжжя

У ніч на п’ятницю російські війська здійсниили обстріли в районі Запоріжжя.

«Вибухи, які було чути сьогодні вночі – це обстріл ворогом території передмістя з реактивних систем залпового вогню. Попередньо, вражено об’єкти інфраструктури в районі одного з населених пунктів біля обласного центру. У самому місті «прильотів» не було», – повідомив у Telegram голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Про те, що в районі Запоріжжя було чутно звуки вибухів незабаром після оголошеної повітряної тривоги повідомляв секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

Росія неодноразово заперечувала, що обстрілює мирне населення в Україні.