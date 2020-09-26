У Запоріжжі попрощалися з військовим, якого у червні поранив снайпер на Донбасі

26 вересня у Запоріжжі у парку металургів відбулося церемонія прощання з бійцем 503-й окремого батальйону морської піхоти Костянтином Оверко, якого у червні поранив снайпер на Донбасі. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За життя військового упродовж трьох місяців боролися лікарі – йому було проведено більш як 30 складних операцій. Оверко помер 24 вересня у лікарні.

Попрощатися з ними прийшли рідні, друзі, запорізькі волонтери та ветерани війни на Донбасі, бійці батальйону, де служив загиблий.

«Збройні сили України – доволі такий великий організм, але таких як Костянтин в них не багато. Костя був справжнім: справжньою людиною, справжнім побратимом, справжнім сином для своїх батьків, справжнім сином для свої країни. Костя був справжнім морпіхом і справжнім «вірним завжди» ( «Вірні завжди» – девіз морської піхоти України – ред.). Ніякі слова скорботи не можуть зарадити зараз теперішній втраті, батькам, але хочу пообіцяти наступне: ми не забудемо і не пробачимо», – сказав під час прощання командир роти, де служив загиблий, Павло Сбитов.

Загиблому Костянтину Оверко було 37 років. На військовій службі у лавах морської піхоти він перебував з 2017 року. У Оверка залишилася 8-річна донька.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу і до 6 вересня українські військові не повідомляли про поранених та вбитих внаслідок бойових дій. Тоді внаслідок обстрілів на Донбасі один військовий загинув, ще один був поранений.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.