У лікарні помер військовий, якого у червні поранив снайпер на Донбасі – батальйон

У лікарні помер український військовий Костянтин Оверко, якого у червні поранив снайпер на Донбасі, повідомив 503-й Окремий батальйон морської піхоти.

«Більш як три місяці Костянтин Оверко боровся за життя, переніс більш як 30 складних операцій. 20 червня його важко поранив мокшанський снайпер. Сьогодні вночі, 24 вересня, Костя помер у лікарні», – розповіли в батальйоні.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу і до 6 вересня українські військові не повідомляли про поранених та вбитих внаслідок бойових дій. Тоді внаслідок обстрілів на Донбасі один військовий загинув, ще один був поранений.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.