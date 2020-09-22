Бойовики минулої доби тричі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі минулої доби тричі відкривали вогонь в бік позицій Збройних сил України.

«Так, постріли зі стрілецької зброї, а згодом з гранатомета, пристосованого для використання мін ПОМ-2, зафіксовано поблизу населеного пункту Мар’їнка. Ще одну ворожу провокацію зі стрілецької зброї відмічено на ділянці неподалік Водяного. Поодинокі неприцільні постріли не становили загрози життю та здоров’ю українських захисників, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Крім того, виявлено факт додаткового інженерного обладнання позицій у бік наших підрозділів в напрямку Водяного з тимчасово окупованої Ужівки», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу ООС, обстрілів з початку поточної доби не було, як і втрат за вчора і сьогодні серед ЗСУ.

Бойовики угруповання «ЛНР» на своїх ресурсах звинуватиили українських військових у двох порушеннях режиму тиші за попередню добу, бойовики угруповання «ДНР» не звітують про ситуацію минулої доби на лінії зіткнення.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу і до 6 вересня українські військові не повідомляли про поранених та вбитих внаслідок бойових дій. Тоді внаслідок обстрілів на Донбасі один військовий загинув, ще один був поранений.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.