З учорашнього дня на Донбасі порушень режиму тиші немає – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що минулої і з початку поточної доби по всій лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

«Утім, зважаючи на підступність збройних формувань Російської Федерації, наші воїни перебували (22 вересня – ред.) напоготові до адекватного реагування на ймовірні виклики. Від початку поточної доби, 23 вересня, на всіх ділянках відповідальності наших підрозділів спостерігається тиша, жодної збройної провокації чи пострілу з боку російсько-окупаційних військ не задокументовано», – йдеться в повідомленні.

Інформації про постраждалих чи втрати у ЗСУ також немає.

Бойовики угруповань «ЛДНР» не звітують про ситуацію минулої доби на лінії зіткнення.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу і до 6 вересня українські військові не повідомляли про поранених та вбитих внаслідок бойових дій. Тоді внаслідок обстрілів на Донбасі один військовий загинув, ще один був поранений.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.