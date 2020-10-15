У Запоріжжі затримали чоловіка, який стріляв у авто кандидата у депутати міськради

У Запоріжжі затримали зловмисника, який стріляв у авто ветерана війни на Донбасі, кандидата у депутати міської ради від політсили «За Майбутнє» Сергія Кирика. Про це повідомляє поліція.

«В ході проведення першочергових заходів особа порушника була встановлена. Ним виявився місцевий мешканець 1979 року народження. Під час проведення невідкладних оглядів, з його домоволодіння по вулиці Приватній вилучена пневматична гвинтівка, з якої, за попередніми даними, пошкоджено автівку кандидата в депутати», – мовиться у повідомленні.

Зброю направили на експертизу, а її власника доправили до ветерана війни на Донбасі, кандидата у депутати міської ради від політсили «За Майбутнє» Сергія Кирика.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 157 Кримінального кодексу України (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії референдуму чи діяльності офіційного спостерігача). Санкція статті передбачає позбавлення або обмеження волі на строк від 2 до 5 років.