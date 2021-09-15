Дерево з протигазами: у Запоріжжі нагадали про екологічні проблеми міста

У Запоріжжі встановили арт-інсталяцію із засохлого дерева, прикрашеного протигазами. Активісти розмістили її поряд з виставковим центром «Козак-палац», де 14-16 вересня проходить міжнародний «Еко-форум-2021». За словами організаторів акції, вони хочуть таким чином привернути увагу до еко-проблем міста.

«Саме дерево символізує наше Запоріжжя. Воно засохле, сумне і брудне. Так само і наше місто «засихає». Воно сумне і про бруд навіть можна не казати. Залишив на ніч машину на вулиці – на ній шар бруду зранку. А протигази – це символ того, що повітря у Запоріжжі лишає бажати кращого. Живу у центрі, і ввечері-вночі всі з закритими вікнами сплять, бо інакше не можна», – поділився один з учасників акції Володимир Бобро.

Також організатори акції хочуть нагадати про стан води у Дніпрі, яку споживають містяни. Задля цього принесли до місця проведення «Еко-форуму» бутель з пофарбованою водою. А 16 вересня активісти планують покласти біля виставкового центру пакети, набиті папером, як нагадування щодо ситуації з утилізацією і сортуванням побутового сміття у Запоріжжі.

«Основний посил в тому, що проведення «Еко-форуму» у місті Запоріжжі є саме по собі цинічним. А «Еко-форуму» з енергозбереження, тобто з «зелених» технологій, ведення енергоефективності, за тих проблем, що є в місті Запоріжжі, є особливо цинічним. Проблема навіть не в цьому. На форму розвивають тенденції сонячних батарей, «зеленої» електрики, яка, в принципі, у нас в місті лобіюється колишньою групою «Запоріжсталі» (до вступу на посаду у 2015 році мера Запоріжжя чинний очільник міста Володимир Буряк працював головним інженером комбінату «Запоріжсталь» – ред.), а нині це окремі особи – Шурма, Буряк і компанія. Тобто виходить, що за наші гроші, що були витрачені на «Еко-форум», його організували з відстороненою темою, запросили міністерство, посадовців, і відволікають увагу від реальних проблем нашого міста», – додає Володимир Бобро.

Наразі організатори «Еко-форуму» офіційно не коментували свою позицію щодо акції. Втім, 14 вересня під час відкриття заходу перший заступник голови Запорізької ОДА Володимир Шустов повідомив, що «незважаючи на тенденцію до зменшення, Запорізька область посідає 3 місце у країні за викидами речовин у атмосферне повітря та 4 – з утворення відходів». Також 15 вересня головне управління Держспоживслужби у Запорізькій області звернулося до мера Запоріжжя щодо негайного скликання спеціальної комісії через незадовільну якість питної води: у 100% відібраних через скарги громадян пробах води відомством виявлено відхилення від гігієнічних нормативів за органолептичними показниками (запах, смак та присмак).

Організатором «Еко-форуму» є Запорізька міська рада і Запорізька торгово-промислова палата. Проходить захід за підтримки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Міністерства освіти і науки України, Комітету підприємців з питань природокористування та охорони довкілля при ТПП України, Запорізького обласного союзу промисловців і підприємців (роботодавців) «Потенціал». Форум відбувається у місті вп’яте.

Раніше, 31 грудня 2020 року активісти встановили у центрі Запоріжжя ялинку з протигазів, щоб привернути увагу городян та місцевої влади до проблем міста, передусім екоситуації в Запоріжжі.