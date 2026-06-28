У Запоріжжі через нові удари РФ поранені троє людей – ОВА

Увечері 28 червня російські військові завдали ще трьох ударів по Запоріжжю, поранень зазнали двоє людей, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

«Ворожим ударом пошкоджено приватний житловий будинок. Попередньо, пожежі немає. Також ворог атакував об’єкт промислової інфраструктури», – вказав чиновник.

Він інфрмував, що осколкового поранення зазнала 60-річна жінка, також постраждав 72-річний чоловік, а згодом додав, що число поранених зросло до трьох.

Унаслідок завданого вдень удару по Запоріжжю загинули двоє людей, ще 16, у тому числі двоє дітей, зазнали поранень.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.