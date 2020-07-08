У Запоріжжі знову розмістили борди з портретами вбивці Коновальця

У Запоріжжі вчергове розмістили білборди із зображенням діяча радянських спецслужб Павла Судоплатова. Про це повідомив ветеран війни на Донбас, історик В’ячеслав Зайцев.

«При мені чув: «О, ветерана повісили». А насправді – реальний вбивця. Закон дозволяє в музеях, на виставках вішати портрети подібних людей з роз’ясненнями, що це людина, що була пов’язана з убивствами. Такий банер є прямою агітацією і порушенням закону про декомунізацію, де чітко вказаний перелік організацій режиму радянського, які заборонені. Судоплатов не те, що служив, а безпосередньо очолював таку організацію. Місцеві реваншистські сили ним захоплюються, бо він родом з Мелітополя. Саме тому і в 18-му році, і зараз з’являються банери з ним, і показують, що нам не можна розслаблятися, і що вони не дрімають, і у них є ресурси і чекають часу, щоб вдарити нам у спину», – розповів Радіо Свобода В’ячеслав Зайцев.

Як повідомили Радіо Свобода в пресслужбі СБУ в регіоні, усього в Запоріжжі виявлено 4 білборди із зображенням Павла Судоплатова. Наразі у відомстві проводять перевірку законності їх розміщення, а також з представниками комунальних служб ведуть роботи щодо демонтажу цих рекламних зображень.

Раніше, у 2018 році, у Запоріжжі також було розміщено чотири борди з зображенням діяча радянських спецслужб Павла Судоплатова, які згодом прибрали з вулиць міста. СБУ проводилась відповідна перевірка.

Павло Судоплатов (1907–1996) – співробітник ГПУ-НКВС. Брав участь у розробці й виконанні гучних політичних убивств, організованих радянськими спецслужбами, зокрема причетний до вбивства полковника Армії УНР Євгена Коновальця, учасник замаху на Льва Троцького тощо.