У Запоріжжі зняли борди з портретами вбивці Коновальця – СБУ

Власники рекламних площ, на яких були розміщені борди з портретами діяча радянських спецслужб Павла Судоплатова, зняли їх, повідомляє прес-служба управління Служби безпеки України в Запорізькій області. За повідомленням, на території міста правоохоронці виявили чотири таких біг-борди.

«Проведено первинні слідчо-профілактичні бесіди зі власником бордів і рекламними агенціями, що їх розміщували, після чого вони погодилися зняти і в подальшому не допускати подібних фактів, що можуть викликати подібний суспільний резонанс. Перевірка ще триває. Після її закінчення буде надана правова оцінка діям всіх причетних осіб», – заявив речник управління СБУ в Запорізькій області Сергій Левченко.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, у відомстві також заявили, що готують запит до Українського інституту національної пам’яті, щоб отримати відповідний експертний висновок щодо належності Судоплатова до списку осіб, які підпадають під закон про декомунізацію.

Наразі прізвище цього працівника радянських спецслужб відсутнє у відповідному переліку, розміщеному на сайті інституту. Втім, на сайті установи зазначено, що список не є вичерпним; співробітники Українського інституту національної пам’яті продовжують і надалі працювати над переліком осіб, які підпадають під закон про декомунізацію.

Інформацію щодо зняття одного з бордів зі зображенням Судоплатова, розміщеного на в’їзді до Хортицького району, підтверджують у соцмережах і запорізькі активісти.

Про розміщення у Запоріжжі бордів зі зображенням Судоплатова стало відомо напередодні після того, як їх світлини оприлюднили в соцмережах місцеві активісти. СБУ почала перевірку законності розміщення такої реклами.

Павло Судоплатов (1907–1996) – співробітник ГПУ-НКВС. Брав участь у розробці й виконанні гучних політичних убивств, організованих радянськими спецслужбами, зокрема причетний до вбивства Євгена Коновальця, учасник замаху на Льва Троцького тощо.