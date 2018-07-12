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12 Липень 2018, Київ 21:01
Новини | Події

У Запоріжжі СБУ перевіряє законність розміщення портретів убивці Коновальця

Працівники управління СБУ в Запорізькій області проводять перевірку щодо розміщення в Запоріжжі біг-бордів із зображенням діяча радянських спецслужб Павла Судоплатова.

«Встановлюються правові підстави розміщення, встановлюємо, хто замовник, чий біг-борд. Перевірка проводиться. На її підставі будуть вжиті відповідні заходи», – повідомив речник управління СБУ в Запорізькій області Сергій Левченко.

Інформацію про розміщення в Запоріжжі бордів з портретом Павла Судоплатова та написом російською мовою «111 років. Боротьба триває» оприлюднили в соцмережах 12 липня запорізькі активісти.

Наразі прізвище Судоплатова відсутнє у розміщеному на сайті Українського інституту національної пам’яті списку осіб, які підпадають під закон про декомунізацію. Втім, на сайті інституту зазначено, що перелік не є вичерпним і складений для зручності місцевих громад, які обирають нові імена комуністичним вулицям згідно із законом України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»; співробітники Українського інституту національної пам’яті продовжують і надалі працювати над списком осіб, які підпадають під закон про декомунізацію.

Павло Судоплатов (1907–1996) – співробітник ГПУ-НКВС. Брав участь у розробці та виконанні гучних політичних убивств, організованих радянськими спецслужбами, зокрема причетний до вбивства Євгена Коновальця, учасник замаху на Льва Троцького тощо.

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