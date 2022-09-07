На Запоріжжі війська РФ обстріляли село, коли люди отримували гумдопомогу – 3 загиблих і 5 поранених

У Запорізькій області внаслідок обстрілу російськими військами з реактивних систем залпового вогню «Град» троє людей загинули і п’ятеро зазнали поранень.

Як повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух у Telegram, обстріл відбувся близько 16-ї, російська РСЗВ потрапила у двір в селі Малотокмачка Оріхівського району.

«У дворі знаходилось 8 цивільних людей, вони в цей час отримували гуманітарну допомогу. В результаті обстрілу 5 людей тяжко поранені, їх забрала швидка, 3 вбито. Обстріл продовжується», – повідомив Старух.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.