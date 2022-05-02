ОВА: внаслідок обстрілів Оріхова на Запоріжжі 2 людей загинули, 4 – поранені

Внаслідок обстрілів цивільної інфраструктури Оріхова у Запорізькій області двоє людей загинули і ще четверо поранені, повідомила пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.

«Російські військові гатили по цивільній інфраструктурі Оріхова – окупанти влучили у багатоповерхові будинки. Внаслідок ворожого обстрілу із травмами різної тяжкості в лікарні були доставлені чотири людини, ще двоє чоловіків від отриманих осколкових поранень загинули», – йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, війська рФ також здійснювали штурмові дії в районі Гуляйполя. Також повідомляється, що у Пологах у приміщенні місцевої лікарні російські загарбники облаштували склад боєприпасів і забороняють персоналу надавати медичні послуги місцевим жителям.

Росія розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну 24 лютого. За цей час російські війська взяли під контроль території у низці областей на півдні та сході України, однак змушені були відступити з-під Києва та інших північних регіонів.

Бойові дії супроводжуються тисячами жертв як серед військових із обох боків конфлікту, так і серед мирного населення. Країни Заходу збільшують постачання Україні зброї та піддають Росію санкціям, проте наголошують, що не мають наміру вступати у пряму конфронтацію.