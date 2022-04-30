У Запоріжжі у комендантську годину 1-2 травня частково не їздитимуть поїзди

Під час комендантської години в Запоріжжі з 17:00 1 травня до 5:00 2 травня «Укрзалізниця» скасовує курсування деяких приміських поїздів, повідомила пресслужба перевізника.

«У період дії комендантської години вхід до залізничного вокзалу Запоріжжя, а також посадка на пасажирські поїзди, будуть дозволені тільки транзитним пасажирам, а також пасажирам, які потрапили на вокзал заздалегідь, до початку комендантської години. Вихід з вокзалу може бути обмежений правоохоронцями з міркувань безпеки», – йдеться в повідомленні.

Які саме поїзди не будуть курсувати, можна ознайомитися ТУТ.

Раніше про обмеження у русі поїздів у перші дні травня УЗ повідомила і щодо Одеси.