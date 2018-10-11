У Запоріжжі автовласники протестують через ціни на бензин

Близько 200 автомобілістів зібралися на парковці біля Запорізької обласної ради на акцію проти підвищення цін на бензин в Україні.

Учасники акції розмістили на своїх автівках або тримали плакати з написами «#Бойкотцінінапальне», а також у продовж години сигналили в автомобільні клаксони, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Окремі учасники акції також виставили біля своїх автомобілів порожні каністри для бензину.

«Ми отримали запит внутрішній від людей у наших чатах проте, що паливо дорожчає, і потрібно щось робити. Ми запропонували сьогодні всім з 9-ої до 10-ої зупинити свої авто, повісити плакати з написами «#Бойкотцінінапальне» і упродовж години сигналити – показувати свій протест», – заявив організатор акції у Запоріжжі, керівник організації «АвтоЄвроСила Запоріжжя» Влад Погорелов.

«Наша вимога дуже проста і адресована до нашого уряду. Коли у 13-14-15-му роках вартість нафти знижувалась, наш уряд підняв акциз, що наповнювати бюджет, щоб паливо, скажімо так, не дуже знизилось у ціні. Сьогодні ж коли почалося зростання вартості палива світове, то акциз ніяк не знижується, тобто сьогодні мало того, що податки, що були штучно підвищені, не знижуються плюс ми маємо прив’язку нашого податку до євро. Ми маємо штучну накрутку курсу: трейдери продають паливо в гривнях, а щоб закупити нове паливо і сплатити податки – вони викуповують євро, і це по колу підіймається курс євро і вартість палива», – додав він.

Аналогічні акції 11 жовтня відбуваються у більшості великих міст України, зокрема у Києві автовласники протестують під стінами Кабміну.

Бензин в Україні дорожчає з серпня: тоді найпопулярніший тип автомобільного пального А-95 коштував 29 гривень 20 копійок, повідомляє, зокрема, портал minfin.com.ua. Зараз ця марка бензину коштує близько 35 гривень за літр.

Перед цим кілька місяців бензин майже не змінювався у ціні, а періодично навіть трохи дешевшав. А ще раніше, у період з жовтня 2017 року по січень 2018-го бензин подорожчав дуже суттєво: на шість гривень за літр.