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У Запоріжжі провели акцію на підтримку демобілізації

Учасники акції закликали дозволити демобілізацію військовослужбовцям, які перебувають на службі понад 18 місяців.
Учасники акції закликали дозволити демобілізацію військовослужбовцям, які перебувають на службі понад 18 місяців.

Біля будівлі Запорізької ОВА провели акцію на підтримку демобілізації, в ній взяли участь близько 40 рідних та близьких українських військовослужбовців. Вони звертаються до влади з вимогою дозволити демобілізацію військовослужбовцям, які перебувають на службі понад 18 місяців.

Учасники акції тримали в руках плакати з написами «Чому два роки воюють одні й ті ж самі? Демобілізація через 18 місяців за бажанням», «На одних плечах війну не виграти» та інші. Під час мітингу вони також скандували «Чому два роки воюють одні й ті ж самі?», «Вимагаємо термінів демобілізації», «Рівні права для всіх», «Служба – обов’язок, демобілізація право».


«Я прийшла підтримати свого чоловіка. Він від початку війни на Донбасі воює. Не має відпочинку, не має ротації, тому я вийшла підтримати демобілізацію після 18 місяців. Не 36, а 18 місяців. Вважаю, що 36 – це смертний вирок для хлопців. Не витримає будь-яка нормальна, здорова людина висидіти стільки на «нулі» без ротацій, без відпусток. Це дуже важко. Тому вимагаємо 18, хоча б 24. Ніяк не 36-ть», – каже учасниця акції Олена.

Вона додає: «Хлопці втомлені, хлопці психологічно дуже виснажені. І взагалі вони також мають сім’ї, вони хочуть додому. Чому другий рік воюють одні й ті ж? І ось я прийшла для того, щоб мій чоловік мав право на відпочинок, на демобілізацію. Також прийде перепочине, підніматиме економіку. Треба відпочинок. Це не означає, що він взагалі відмовиться і не буде далі воювати».

Деякі учасниці прийшла на акцію з дітьми. Так, жителька Пологівського району Запорізької області, частина якого нині є зоною бойових дій, на ім’я Тетяна прийшла на акцію разом з сином.

«Я – жінка військового, який пішов ще в 22-му році добровільно на фронт у березні місяці. Ми – переселенці села Дорожнянка Пологівського району. Через місяць після вторгнення ми переїхали до Запоріжжя. Чоловік з перших днів захищає Україну на Авдіївському напрямку. Ні відпусток, нічого не дають. Прийшла сюди, аби підтримати демобілізацію на 18 місяців служби. Не ротацію, а саме демобілізацію просимо», – ділиться Тетяна.


8 листопада Верховна Рада підтримала продовження строків воєнного стану в Україні й загальної мобілізації на 90 діб – до 14 лютого 2024 року.

В Україні від 24 лютого 2022 року, дня повномасштабного вторгнення Росії, запроваджено воєнний стан. Тоді ж оголосили загальну мобілізацію. Їхню дію кілька разів продовжували.

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