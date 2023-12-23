У Запоріжжі провели акцію на підтримку демобілізації

Біля будівлі Запорізької ОВА провели акцію на підтримку демобілізації, в ній взяли участь близько 40 рідних та близьких українських військовослужбовців. Вони звертаються до влади з вимогою дозволити демобілізацію військовослужбовцям, які перебувають на службі понад 18 місяців.



Учасники акції тримали в руках плакати з написами «Чому два роки воюють одні й ті ж самі? Демобілізація через 18 місяців за бажанням», «На одних плечах війну не виграти» та інші. Під час мітингу вони також скандували «Чому два роки воюють одні й ті ж самі?», «Вимагаємо термінів демобілізації», «Рівні права для всіх», «Служба – обов’язок, демобілізація право».



«Я прийшла підтримати свого чоловіка. Він від початку війни на Донбасі воює. Не має відпочинку, не має ротації, тому я вийшла підтримати демобілізацію після 18 місяців. Не 36, а 18 місяців. Вважаю, що 36 – це смертний вирок для хлопців. Не витримає будь-яка нормальна, здорова людина висидіти стільки на «нулі» без ротацій, без відпусток. Це дуже важко. Тому вимагаємо 18, хоча б 24. Ніяк не 36-ть», – каже учасниця акції Олена.



Вона додає: «Хлопці втомлені, хлопці психологічно дуже виснажені. І взагалі вони також мають сім’ї, вони хочуть додому. Чому другий рік воюють одні й ті ж? І ось я прийшла для того, щоб мій чоловік мав право на відпочинок, на демобілізацію. Також прийде перепочине, підніматиме економіку. Треба відпочинок. Це не означає, що він взагалі відмовиться і не буде далі воювати».



Деякі учасниці прийшла на акцію з дітьми. Так, жителька Пологівського району Запорізької області, частина якого нині є зоною бойових дій, на ім’я Тетяна прийшла на акцію разом з сином.



«Я – жінка військового, який пішов ще в 22-му році добровільно на фронт у березні місяці. Ми – переселенці села Дорожнянка Пологівського району. Через місяць після вторгнення ми переїхали до Запоріжжя. Чоловік з перших днів захищає Україну на Авдіївському напрямку. Ні відпусток, нічого не дають. Прийшла сюди, аби підтримати демобілізацію на 18 місяців служби. Не ротацію, а саме демобілізацію просимо», – ділиться Тетяна.



8 листопада Верховна Рада підтримала продовження строків воєнного стану в Україні й загальної мобілізації на 90 діб – до 14 лютого 2024 року.



В Україні від 24 лютого 2022 року, дня повномасштабного вторгнення Росії, запроваджено воєнний стан. Тоді ж оголосили загальну мобілізацію. Їхню дію кілька разів продовжували.