У Запоріжжі провели акцію на підтримку демобілізації

Біля будівлі Запорізької ОВА провели акцію на підтримку демобілізації, в ній взяли участь близько 40 рідних та близьких українських військовослужбовців. Вони вимагають законодавчо встановити терміни служби за мобілізацією.



Учасниці акції скандували «Рівні права для всіх», «Вимагаємо термінів служби», «Військові мають право на життя», «18 місяців – це сповна відданий борг країні», «Хлопцям потрібна заміна», а також тримали плакати з відповідними зверненнями.



Частина учасниць також одягла кітелі, які, за їхніми словам, належить їхнім близькім, що нині служать.



«На мені куртка мого чоловіка. Вона побувала і на Херсонщині, на Донбасі, Бахмут, Лисичанськ. Ця куртка пройшла, побачила багато, як і мій чоловік, як і мої брати. Я хочу, щоб вони повернулись – живими, цілими і здоровими. Так само я хочу, щоб кожен, хто піде, змінить їх чи буде служити разом з ними, знав, коли вони повернуться додому і вони повернуться цілі, живі і здорові», – розповіла учасниця акції на ім’я Валерія.

Вона додає: «Ми хочемо повернути право для наших військових. У них мають бути певні прописані строки їх служби з однієї простої причини – війна стосується кожного. Абсолютно всіх, навіть якщо це люди, що живуть у спокійних тихих містах. Рано чи пізно війна торкнеться абсолютно всіх. Всі мають знати свої строки служби. Якщо це військовий, то він має знати, коли він буде повертатися до родини. Маємо відстоювати не лише свої права, а й тих, хто в майбутньому буде мобілізований».



Деякі учасниці прийшли на акцію цілими родинами. Так, дружина військового на ім’я Юлія була на заході – з донькою і мамою чоловіка.



«Прийшли підтримати нашого тата. За його право на демобілізацію. Він теж має право бути вдома. На фронті 20 місяців. Хотілось би, аби прийняли хоча б 18 місяців, щоб його вже відпустили додому, тим більш, що є на кого міняти – ми це бачимо кожного дня. Купа людей. є можливість підготувати. Повинна бути справедливість... Мобілізований, тобто він не військовий, це не його професія – пропрацював на заводі металургом все життя», – каже Юлія.

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12 січня міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що нова редакція законопроєкту про мобілізацію вже готова, і найближчим часом її винесуть на погодження уряду. Умєров повідомив, що в новій редакції врахували всі пропозиції, які погодили з депутатами на засіданнях комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.



Того ж дня Кабінет міністрів відкликав свій попередній проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби» для його доопрацювання.



Передбачається, що новим законом будуть встановлені чіткі терміни служби за мобілізацією.