У Запоріжжі вдруге відбувся «Бал героїв» для ветеранів війни на Донбасі та волонтерів

У будівлі Запорізької обласної філармонії 4 грудня відбувся «Бал героїв». Його головні учасники – запорізькі ветерани війни на Донбасі, їхні родини та волонтери. Захід у Запоріжжі відбувається вдруге.

«Ми хочемо підтримати наших військових, волонтерів і сказати їм велике «дякую». Дуже не вистачає таких свят. У нас область прифронтова, і ми повинні підтримувати військових, і казати, що ми їм дуже вдячні. По-друге, для дружин, що чекають чоловіків, це дуже важливо. Це майже єдиний привід для них вийти в люди, вигуляти сукню. Я навіть по собі скажу, що з 14-го року вдягаю сукню або тільки на бал, або тільки на весілля, бо все інше джинси, форма. Це привід бути з коханим, відчути себе жінкою, тому для них це дуже важливий захід. Якби ви бачили очі дружин, коли з нею нарешті йде чоловік, коли він вдягнув медалі, коли він з нею танцює вальс», – розповідає волонтер, співорганізаторка «Балу героїв» Олена Ярошенко.

На балі вперше відбулося вручення спеціальної волонтерської премії. Її номінантів визначали за допомогою онлайн-голосування, а срібло для виготовлення кулонів-нагород волонтерам-організаторам балу допомогла зібрати громадськість.

«Ми нарешті зробили свою мрію дійсністю. Є «Народний герой». Це всеукраїнська нагорода, а у нас є наш «Тризуб», регіональний знак пошани нашим героям. Це срібний кулон із тризубом, яким ми в семи номінаціях будемо нагороджувати. Ми у фейсбуці провели опитування, коли люди визначали кілька кандидатів. Наш оргкомітет з них уже обирав двох-трьох достойних у кожній номінації», – поділилася Олена Ярошенко.

Окрім запорожців, до «Балу героїв» долучилися представники ветеранської та волонтерської спільноти Дніпра та Маріуполя. Так, учасники «Танцювальної сотні» з Дніпра провели майстер-клас для учасників, а гостя з Маріуполя, ветеран війни на Донбасі та письменниця Валерія Карпиленко представила під час балу власну творчий доробок.

«Ще рік тому в мене була військова служба: я ніколи не потрапляла на такі заходи, але дуже хотіла. І зараз, коли пішла з війська, у мне з’явилася така можливість приїхати сюди. Раніше була напряму причетна до війни, до наших військових – писала про них багато історій тому, що всюди їх супроводжувала як пресофіцер, як споглядач, якийсь літописець цієї війни, який знаходиться поруч, все бачить і про все розповідає. Буду презентувати власне свою книгу, яку видала після свого військового шляху. Видала збірку віршів – вони всі присвячені моїм побратимам, посестрам, яких знаю і дуже люблю. Це все історії конкретних людей. Мене на цей бал запросили власне, аби я представила наших військових капеланів своїм віршем», – розповіла гостя «Балу героїв» з Маріуполя, ветеран війни на Донбасі Валерія Карпиленко.

На балі також було організовано благодійний аукціон, кошти від якого будуть спрямовані на лікування відомої запорізької волонтерки Еріки Равич.

Уперше «Бал героїв» відбувся у Запоріжжі у травні 2019 року. Під час нього волонтери провели спеціальну церемонію нагородження матерів та дружин бійців за їхню підтримку військових.