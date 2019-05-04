У Запоріжжі відбувся «Бал героїв» для ветеранів війни на Донбасі та волонтерів

4 травня у будівлі Запорізької обласної філармонії відбувся «Бал героїв», головними учасниками якого стали запорізькі ветерани війни на Донбасі, їхні родини та волонтери. Під час акції організатори нагородили матерів та дружин бійців за їхню підтримку військових.

«Проводимо ми бал в першу чергу не для бійців, а для тих, хто беріг сімейне вогнище, ростив дітей – для мам, для дружин, для тих, хто під час війни зміг знайти кохання, і кохання перемогло війну – для наречених, для всіх, хто був надійним тилом для наших героїв, хто давав їм сили боротися. Хочемо, щоб вони, нарешті одягнувши сукні, відучили, як в той мирний час, що вони чарівні, щоб вони поряд з коханою людиною трохи забули про війну, хоча навряд чи вдасться це зробити. Хочемо, щоб у них була посмішка, гарний настрій і кохана людина поряд», – розповіла волонтер, співорганізаторка «Балу героїв» Олена Ярошенко.

Під час балу організатори також презентували низку волонтерських проектів, що діють у Запоріжжі – психологічну реабілітацію бійців танцем, проект з допомоги організації весілля для військових «Кохання перемагає» тощо.

Окрім запорізьких волонтерів, до заходу також долучились представники «Танцювальної сотні» з Дніпра, що займається реабілітацією військових танцем.

«Бал героїв» відбувся у Запоріжжі вперше.