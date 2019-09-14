У Запоріжжі відбувається благодійний фестиваль консервації

14–15 вересня в Запоріжжі відбувається всеукраїнський фестиваль домашньої консервації «Нас не подолати». Заявки на участь у цьогорічному фестивалі подали близько 85 громадських організацій та окремих учасників із Запоріжжя, Полтави, Харкова, Тернополя та Дніпра, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Обов’язкова умова участі у фестивалі – передати у фонд заходу щонайменше п’ять кілограмів своєї консервації, яка буде спрямована на благодійні потреби. Окрім учасників фестивалю, передати свої домашні заготівлі для благодійних цілей можуть і всі охочі.

«Мета фестивалю благодійна є і буде залишатися. Думаю, що лише можливо будуть змінюватися отримувачі благодійних коштів. Коли ми починали, коли армію треба було годувати, це була дуже насущна потреба. А зараз коли волонтери їдуть до хлопців і везуть частинку рідного дому, то вони розуміють, що ми пам’ятаємо тут про них, що саме завдяки їм ми можемо проводити такі фестивалі. Бувають і такі різні соціальні речі, коли, наприклад, ті ж хлопці повертаються з АТО, і виникають скрутні обставини, і ми теж намагаємось якось підтримати, чим можемо. Підтримуємо і дитячі організації, бо у нас є смаколики, які одразу намагаємося передати. Сьогодні у нас будуть діти з дитячого притулку, що будуть брати участь в квесті – ми одразу хочемо їм подарувати щось цікавеньке і солоденьке», – розповіла засновниця фестивалю Наталя Бабенко.

У рамках фестивалю проходять різноманітні кулінарні майстер-класи, дегустації, конкурси, обмін рецептами. Зокрема, було організовано показ традиційного українського національного жіночого одягу.

«Соціальна мета фестивалю – це не тільки матеріальне, що ми передаємо. Це те, що ми підтримуємо наших виробників. Ми це зрозуміли, бо на нашому фестивалі вже виросли наші запорізькі виробники. По-друге, ми популяризуємо наше Запоріжжя... По-третє, це родині цінності, обмін досвідом, рецептами, це спілкування. Ми об’єднуємо людей і це чудово, що вони об’єднуються з доброю ціллю», – додала Наталя Бабенко.

Фестиваль домашньої консервації «Нас не подолати» відбувається в Запоріжжі вп’яте. За час існування фестивалю, на благодійні цілі було зібрано понад п’ять тонн консервації.