Мер Запоріжжя звернувся до Разумкова через «ігнорування депутатами сесій міськради»

Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк направив звернення до голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова щодо невиконання обов’язків депутатами Запорізької міської ради, які вже понад місяць ігнорують сесійні засідання. Про це 26 липня повідомляє сайт міськради, а також сам Буряк у соцмережах.

«Представники «Слуги народу», «ОПЗЖ», «Європейської солідарності», «Нової політики» і «Партії Шарія» не приходять на засідання, а отже, не виконують норми закону Украіни «Про статус депутатів місцевих рад», який зобов’язує їх брати участь у пленарних засіданнях для розгляду соціально важливих питань. Разом із тим, відмова від виконання своїх обов’язків є підставою для дострокового припинення повноважень депутатів. Запоріжжя чекає відповідної реакції від Верховної Ради, адже наразі місто знаходиться в заручниках тих, хто ніяк не награється в політику!» – стверджує Буряк.

Депутати міської ради, які не приходять на скликані головою Запоріжжя сесії, наразі не коментували нову заяву Володимира Буряка.

23 липня у Запоріжжі мала відбутися сесія міськради, скликана Буряком. Втім, кворуму для її проведення не було: в залі сесійних засідань зареєструвалося лише 14 депутатів від промерської партії «Єднання».

Відповідно до статті 78 закону України «Про місцеве самоврядування», повноваження міської ради можуть бути достроково припинені, зокрема, в разі, якщо сесії ради не проводяться без поважних причин у строки, встановлені цим законом (сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал).

Відповідно, сесія міської ради має бути проведена не пізніше ніж на початку вересня – в іншому разі мер Запоріжжя матиме право звернутися до парламенту щодо розпуску міської ради.

Останнє сесійне засідання Запорізької міськради відбулося 11 червня. 30 червня і 2 липня депутати всіх фракцій, окрім промерської партії «Єднання», відмовилися брати участь у засіданні. Свою відсутність у залі засідань представники інших політичних сил пояснили незгодою з ситуацією щодо звільнення секретаря міської ради Анатолія Куртєва, що представляє фракцію «Слуга народу», розпорядженням мера міста від 25 червня.

У мерії це рішення обґрунтували тим, що «він не пройшов спеціальну перевірку, яку проходять усі посадовці». Згодом в інтерв’ю муніципальному телеканалу мер Запоріжжя заявив, що це звільнення не має політичних мотивів: посада секретаря міськради лишається квотою партії «Слуга народу», і Буряк чекає на пропозиції нових кандидатур від цієї політсили.

Натомість у фракції «Слуга народу» назвали дії мера протизаконними і такими, що не відповідають чинному законодавству. Анатолій Куртєв подав заяву до поліції, заявивши про незаконне звільнення. За нею відкрито провадження. Також Куртєв подав судові позови з вимогою скасувати розпорядження про своє звільнення.

Інші політичні сили, зокрема фракція «ЄС», свою відсутність на засіданнях міськради 30 червня і 2 липня пояснювали неможливістю проведення їх без секретаря міськради, бо на нього покладається низка питань з організації роботи ради.