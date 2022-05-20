У Запоріжжі ОВА заперечує збір військових на концерт «Кварталу-95»

У Запорізькій обласній військовій адміністрації називають підробкою поширений у соцмережах лист від імені голови Запорізької ОВА Олександра Старуха до командувача угруповання військ «Схід» щодо необхідності забезпечення присутності військових на концерті «Кварталу-95» 21 травня у Запоріжжі. Появу документу в установі називають породженням «інформаційної політичної «війнушки» всередині країни».

«Вимушені спростовувати чергову примітивну провокацію. Звісно, що ЗОВА не могла і не писала такого листа. По-перше і це найголовніше – такий лист не має сенсу. По-друге: будь-який лист від адміністрації полишає ЗОВА лише на офіційному бланку. По-третє: кількість граматичних помилок у тексті, що насамперед свідчить про зневагу авторів фейку сами до себе. Зроблено швидкоруч, на «троєчку». Але для деяких цього виявилось достатньо, щоби вивалити купу звинувачень на адресу влади», – йдеться у заяві Запорізької ОВА.

Вдень 20 травня ексдепутат Верховної ради Борислав Береза оприлюднив у своєму телеграм-каналі лист нібито за підписом голови Запорізької ОВА до командира угруповання військ «Схід» щодо концерту «Кварталу-95» у Запоріжжі. В ньому зазначається, що військових командування просять «для підтримання морально-психологічного стану і бойового духу захисників Запорізького краю знайти можливість відвідування цього концерту військовослужбовцями».

Частина персональних даних, зокрема телефони відповідальних посадовців ОВА, точна адреса проведення заходу, а також ім’я і прізвище командувача, якому адресований лист, у публікації заблюрені.

«Голова Запорізької адміністрації ніби ввічливо, але вимагає зігнати солдатів на концерт «Квартал-95». В Запоріжжі. А це в двох годинах від лінії фронту. І генерал тепер у шоці. Тому що тепер треба з передової воїнів, щоби обласна адміністрація відзвітувала перед Кирилом Тимошенко і Єрмаком (заступником та головою Офісу президента України – ред.)», – йдеться у коментарі Борислава Берези до поширеного ним документу.

Оприлюднений Березою документ активно поширювався у соцмережах.