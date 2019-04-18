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18 Квітень 2019, Київ 17:02
Новини | Події

На Запоріжжі на колінах попрощалися з загиблим під Авдіївкою бійцем

Ігнатенко заагинув при виконанні бойового завдання

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18 квітня на Запоріжжі у місті Василівка провели в останній шлях бійця 93-ї бригади 55-річного Ігоря Ігнатенко, що загинув 12 квітня внаслідок мінометного обстрілу під Авдіївкою. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Загинув при виконанні бойового завдання. Противник пішов у наступ, вони помітили і дали відсіч. Коли зупинили противника, то він почав стягувати сили і відкрив масований вогонь для відступу своїх сил, застосувавши міномети 82-го калібру. Одна з мін розірвалася поряд і нанесла травми несумісні з життям», – розповів тимчасово виконуючий обов’язки військового комісару Запорізької області Владислав Чумак.

Уздовж шляху слідування поховального кортежу чергували місцеві мешканці з національними прапорами
Уздовж шляху слідування поховального кортежу чергували місцеві мешканці з національними прапорами

На церемонію прощання, яка відбувалася в центральній площі Василівки, прийшло кілька сотень мешканців міста, запорізькі волонтери та бойові побратими загиблого, які на колінах попрощалися з Ігнатенко.

Також уздовж шляху слідування поховального кортежу чергували місцеві мешканці з національними прапорами.

На церемонію прощання прийшло кілька сотень мешканців міста
На церемонію прощання прийшло кілька сотень мешканців міста

Ігор Ігнатенко народився у Росії. У 1992 році переїхав до Василівки Запорізької області. Учасник Революції Гідності, сотник 20-ї сотні Майдану. У 2015 році добровольцем прийшов до 37-го батальйону, а з 2018 року служив у складі 93-ї бригади.

Ігнатенко у 2015 році добровольцем прийшов до 37-го батальйону, а з 2018 року служив у складі 93-ї бригади
Ігнатенко у 2015 році добровольцем прийшов до 37-го батальйону, а з 2018 року служив у складі 93-ї бригади

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