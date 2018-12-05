У Запорізькій області забороняють полювання на час воєнного стану

На час дії воєнного стану на території Запорізької області діятиме заборона полювання. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, таке рішення ухвалила рада оборони області, створена відповідно до указу президента про запровадження воєнного стану.

Заборона полювання в регіоні діятиме з 8 грудня по 26 грудня включно.

«За результатами обговорень під час ради оборони області мною дано доручення Департаменту екології облдержадміністрації підготувати проект розпорядження щодо заборони полювання під час дії воєнного стану. Маю надію, що мисливці поставляться з розумінням до цієї заборони. Адже головні райони, де відбувається полювання – Приазовський, Приморський, Розівський, Більмацький та Якимівський. Тобто ті, які межують з ООС і державними кордонами. І перевіряти кожну людину, яка ходить зі зброєю на території регіону – досить важко», – повідомив голова Запорізької ОДА на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Як розповіли Радіо Свобода у Запорізькій ОДА, стежити за дотриманням обмеження будуть працівники Запорізького обласного управління лісового господарства, Державної екоінспекції й організації, у користуванні яких перебувають мисливські угіддя.

Восени 2015 року обмеження щодо полювання вже були запроваджені у семи районах Запорізької області що межували з зоною проведення АТО.

Рішення про воєнний стан українська влада ухвалила 26 листопада через день після того, як російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях, захопили три кораблі і їхніх членів екіпажу.