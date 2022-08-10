Біля Запоріжжя збили російську ракету – ОВА

Біля Запоріжжя сили ППО збили російську ракету, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«Вчора пізно ввечері, близько 23:00, поблизу Запоріжжя було чутно гучний звук вибуху. За попередньою інформацією, це результат роботи протиповітряної оборони ЗСУ, яка збила ворожу ракету», – написав він у телеграмі.

Обставини події встановлюються.

Водночас, за даними секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва, цієї ночі захисники Запорізького краю збили дві ворожі ракети.

Він також повідомив, що внаслідок російських обстрілів Кушугумської територіальної громади загинула жінка, зруйновані 3 будинки, ще майже 30 ушкоджено.

Пізно ввечері користувачі соцмереж повідомляли, що в Запоріжжі було чутно звук вибуху.